Lo “Sportello Comites” è un’iniziativa dedicata a fornire supporto e assistenza ai connazionali italiani residenti nella Repubblica Dominicana. Questo progetto sarà inizialmente gestito dal Segretario del Comites di Santo Domingo, Flavio Bellinato.

Sono stati individuati due uffici che forniranno spazio e connessione internet totalmente gratuiti per l’operatività dello Sportello. Sono gli uffici di Paolo Dussich, Consigliere di nomina governativa del CGIE, e dal Cav. Aldo Burzatta, Rappresentante Legale della Fondazione Nonna Rina.

Gli uffici sono situati in due diverse zone della capitale Santo Domingo.

Lo “Sportello Comites” è stato progettato per offrire gratuitamente i seguenti servizi ai connazionali italiani residenti nella Repubblica Dominicana: informazioni generali e orientamento sulla vita quotidiana nel paese, nonché su questioni burocratiche, oltre a offrire supporto nell’utilizzo di mezzi informatici per coloro che ne hanno bisogno per espletare pratiche che richiedono competenze digitali.

Il servizio presenziale sarà inizialmente accessibile due volte a settimana, a partire da lunedì 16 ottobre. Inoltre, verrà offerto un servizio a distanza tramite apposito numero WhatsApp (esclusivamente attraverso messaggi scritti o vocali), per rispondere alle domande frequenti e fissare appuntamenti presenziali, quando ritenuto necessario.

Per richieste di informazioni e di appuntamenti presenziali con lo sportello Comites, i connazionali potranno scrivere ai seguenti contatti:

WhatsApp: +1 (829) 467-1317

Email: urp.comitessantodomingo@gmail.com

I giorni, orari ed indirizzi in cui sarà attivo lo sportello in forma presenziale sono: