REPUBBLICA DOMINICANA | Comites Santo Domingo lavora a una banca del sangue per gli italiani

Massimiliano Scerra, Presidente della Commissione Salute, Medicina e Previdenza Sociale del Com.It.Es: “Dobbiamo unirci e creare un Club di Donatori Italiani, un Club nostro, per noi, per far fronte alle urgenze. Per avere sangue, dobbiamo donare sangue. Con una sola donazione si possono salvare fino a tre vite. La necessità di sangue è costante e, per questo, anche le nostre donazioni devono esserlo”

Martedì 21 Febbraio 2023, il Dr. Massimiliano Scerra, Presidente della Commissione Salute, Medicina e Previdenza Sociale del Com.It.Es. di Santo Domingo, ha avuto una riunione con Referencia Banco de Sangre per analizzare la possibilità di creare un Club di Donatori di Sangue per Italiani.

“Sappiamo per esperienze vissute e sentite, che la disponibilità di sangue in casi di necessità, per lo più in emergenze, a volte diventa un problema. Ed è per questo che dobbiamo unirci – dichiara Scerra sul sito di Azzurro Caribe, periodico degli italiani di Centro America e Caraibi – e creare un Club di Donatori Italiani, un Club nostro, per noi, per far fronte a queste urgenze. Per fare ciò, bisogna capire che donare sangue è un atto di solidarietà, semplice, per niente doloroso e che beneficia tutta la nostra comunità. Per avere sangue, dobbiamo donare sangue. Con una sola donazione si possono salvare fino a tre vite. La necessità di sangue è costante e, per questo, anche le nostre donazioni devono esserlo”.

“Con la creazione di questo Club di Donatori per Italiani, organizzato in collaborazione con Referencia Banco de Sangre, il quale gode delle più prestigiose certificazioni di qualità internazionale, saremo in buone mani”.

“Esiste tuttavia, al momento, una limitazione: i cittadini si dovrebbero recare alla succursale nella Avenida Luperon in Santo Domingo, e questo rende le cose difficili soprattutto per gli italiani residenti fuori città. Per questo stiamo collaborando con Referencia per creare una unità mobile che permetterà di percorrere il Paese e raggiungere le differenti province e città per raccogliere sangue dai donatori lontani, organizzando giornate di donazione. Questo permetterà di aumentare di molto la quantità di sangue disponibile”.

“Stiamo lavorandoci sopra ed il Com.It.Es. dovrà approvare il progetto in assemblea, come da regolamento, – conclude il consigliere Scerra -, non appena avremo ulteriori importanti informazioni, le comunicheremo per i vari mezzi a disposizione”.

Ma chi può donare sangue? Qualsiasi persona sana tra i 18 ed i 65 anni e che pesi più di 50 kg. Le donne possono donare sangue ogni 4 mesi e gli uomini ogni 3 mesi. Per quanto ci riguarda, un’ottima iniziativa della Commissione Salute, Medicina e Previdenza Sociale del Com.It.Es. di Santo Domingo che dimostra che si sta lavorando bene, nell’interesse della comunità italiana presente nella Repubblica Dominicana.