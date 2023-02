USA | Italiani all’estero, Tajani incontra i coordinatori azzurri di New York e Philadelphia

“Il ministro Tajani durante la riunione con i coordinatori di Fi ha delineato i contenuti del suo intervento alle Nazioni Unite, ribadendo la posizione antirussa del governo italiano e di Forza Italia. Inoltre, l’incontro è stato occasione per un confronto proficuo sulle opportunità di collaborazione tra Stati Uniti e l’Italia. Il ministro ha ringraziato attraverso i presenti tutti gli italiani all’estero per il loro impegno sulla promozione del made in Italy, definendo ogni italiano residente all’estero, ‘ambasciatore di italianità”. Così Fucsia Nissoli, coordinatrice di Forza Italia per il Nord e Centro America, in occasione della presenza del ministro Tajani alle Nazioni Unite, la quale ha organizzato un incontro tra il titolare della Farnesina e vicepremier e i coordinatori di Forza Italia della circoscrizione consolare di New York e Philadelphia.

Il ministro Tajani aprendo la riunione con i coordinatori del partito estero ha portato il saluto del presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. I coordinatori esteri del partito azzurro sono rimasti molto soddisfatti e hanno invitato il Ministro a future visite negli Usa.

“Siamo orgogliosi – hanno detto – di essere rappresentati dal ministro Tajani e gli auguriamo buon lavoro. L’incontro è segno dell’impegno del Ministro Tajani e della sua fiducia nella collaborazione tra Italia e Stati Uniti, già manifestata durante le sue visite nei precedenti governi e come Presidente della Comunità Europea“.