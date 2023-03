REPUBBLICA DOMINICANA | Boca Chica, il Comites presenta la nuova assicurazione medica per gli over 65 [FOTO]

“Humano è l’assicurazione che dà meno problemi in assoluto”, ha sottolineato il consigliere Massimiliano Scerra, presidente della Commissione Salute, Medicina e Previdenza Sociale del Com.It.Es. di Santo Domingo. Per i cittadini Schengen over 65 tariffe speciali e un servizio premium. Al momento si tratta di un progetto pilota: all’assicurazione Humano “abbiamo promesso almeno 40 iscritti nei prossimi sei mesi”, fanno sapere dal Comites

Giovedì 23 febbraio – si legge sul sito di Azzurro Caribe, periodico degli italiani di Centro America e Caraibi – una trentina di italiani hanno partecipato al primo incontro, tenutosi al ristorante Sporting Club di Boca Chica, per il lancio dei nuovi piani medico-assicurativi destinati ai cittadini Schengen over 65 che vivono in Repubblica Dominicana o che comunque frequentano periodicamente il Paese per almeno qualche mese l’anno.

Per il momento si tratta di un progetto pilota: all’assicurazione Humano “abbiamo promesso almeno 40 iscritti nei prossimi sei mesi”, fanno sapere dal Comites.

Si tratta di due piani di assicurazione medica con tariffe per età comprese tra i 65 e i 79 anni, e dagli 80 anni in su. Con un servizio personalizzato attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, i piani hanno una copertura totale e personalizzabile a seconda delle esigenze e possibilità individuali.

Il Comites, dunque, si è dato da fare e ha fatto da tramite per fare in modo di offrire alla comunità un servizio che mancava e che, prima di oggi, si dimenticava di quella fascia di connazionali più fragili proprio dal punto di vista della salute, gli over 65 appunto.