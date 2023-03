Come diventare insegnanti di ruolo con Easy-Quizzz

Le informazioni dettagliate che si possono avere leggendo le pagine che portano ai quiz sono preziose per chi vuole avere qualche notizia in più sul concorso che sta preparando, a partire dall’elenco delle materie su cui verte.

Da apprezzare anche la trasparenza/correttezza degli ideatori del simulatore, che mettono sì in luce i vantaggi dell’utilizzarlo, ma mettono anche in guardia coloro che pensano possa fare miracoli: perché Easy-Quizzz possa essere quella mano d’aiuto che ci si aspetta è necessario prima prepararsi sui testi e poi affrontare i quiz.

Altro asso nella manica del simulatore Easy-Quizzz è l’App mobile ad esso associata. È scaricabile sia da Play Store che da App Store, ed è completamente gratuita.

È comoda perchè la si può avere sempre a portata di mano e approfittare, quindi, dei momenti liberi per esercitarsi. È perfetta per chi non può usufruire di un pC e vuole comunque avvalersi dei vantaggi che un simulatore regala.Funziona anche in mancanza di connessione e, se la si utilizza in parallelo alla piattaforma web, la sincronizzazione tra i due strumenti permette di mantenere traccia dei progressi fatti.

I quiz presenti nell’App sono strutturati esattamente come quelli del simulatore, che a loro volta mantengono fedelmente la struttura di quelli d’esame.

Svolgendoli nella cosiddetta modalità pratica si possono colmare le proprie lacune, in quanto si possono selezionare gli argomenti in cui si hanno più difficoltà e concentrare su di essi la propria attenzione. Questo potrebbe anche rappresentare un buon metodo di studio per chi intende prepararsi per settori. Una volta svolti i quiz relativi ad ogni singola parte del programma si potrà verificare la propria preparazione generale servendosi del simulatore in modalità esame.

La modalità in cui svolgere i quiz potrà variare di volta in volta e dipenderà esclusivamente dalle preferenze dell’utente. Ognuno sceglierà quella più consona al proprio metodo di studio. Tuttavia, per saggiarle, il portale mette a disposizione dei visitatori una demo gratuita che aiuterà gli indecisi a decidere se servirsi o no di questa piattaforma web.

E tutto questo a un prezzo più che ragionevole

Utilizzare Easy-Quizzz non richiede abbonamenti, né cifre esorbitanti da investire. Si può scegliere se utilizzarlo per un mese, per un anno o a vita, spendendo al massimo una quarantina di euro.

I vantaggi che permette di acquisire sono davvero tanti. Utilizzato in parallelo al materiale cartaceo suggerito dal Miur potrà dare agli utenti quello slancio in più che gli permetterà di superare il concorso ordinario scuola secondaria al primo colpo. Provare per credere!