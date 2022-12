REPUBBLICA DOMINICANA | “Amparo”, il Pronto Soccorso della Giustizia

“Si ispira a una legge dell’Ottocento inglese sulla liberta’ della persona, che stabilisce: tutti i cittadini hanno diritto a un ricorso semplice e rapido, anche quando la violazione sia commessa dalla autorità pubblica”.

Sorpresa. “Pur trattandosi di un intervento gratuito” fa sapere Jose’ Coronado, giovane avvocato del Veron e ugualmente appassionato ai temi sociali, “l’Amparo viene usato con criterio, con una certa maturita’, e non per qualunque stupidaggine”.

Ma grazie alla quantità di abusi che coinvolge, il numero di ricorrenti e’ comunque molto alto, forse la formula piu’ gettonata. Il pubblico ministero Jorge Luis Amador Castillo, “fiscal” incaricato per la zona di Bavaro e Punta Cana, a conferma: “Comprende una gran quantita’ di violazioni di genere diverso e quindi e’ forse il ricorso col piu’ alto numero di casi ogni anno. Sicuramente il piu’ utilizzato. Gli argomenti piu dibattuti sono: diritto legato alla proprieta’, protezione del domicilio e problemi riguardanti la casa in generale, danni imminenti (cioe’ che si profilano all’orizzonte ma non sono ancora intervenuti), azioni di protezione preventiva”.

Una lunga lista. Con un alto grado di successi. “Gli esiti positivi a beneficio del ricorrente (cioe’ la parte lesa)” conclude il magistrato “si aggirano intorno all’ottanta per cento”.

Un caso tra i piu’ clamorosi: quello di un giudice della Corte Suprema che, rimosso ingiustamente, e’ ricorso all’Amparo ed e’ stato reintegrato in pochi giorni. Amparo e’ inoppugnabile e non soggetto a successivi gradi di giudizio, ma in caso di esito negativo per la vittima, può essere presentato di nuovo, passando per il tribunale costituzionale.