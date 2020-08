REGIONALI CAMPANIA | De Luca, vincere non significa governare

Le elezioni regionali si avvicinano, avranno luogo il 20 ed il 21 settembre. Non si è ancora votato, ma c’è già un caso interessante nel centrosinistra: quello della Campania. In Campania, infatti, si ricandiderà il governatore in carica Vincenzo De Luca. Appare evidente che il centrosinistra voglia vincere.

La Campania è una regione che esprime anche una parte importante del Governo, anche se il Movimento 5 Stelle correrà da solo con Valeria Ciarambino come candidata governatrice. I sondaggi danno in vantaggio De Luca sul candidato di centrodestra (ed ex-governatore) Stefano Caldoro e su quella del Movimento 5 Stelle.

Tuttavia, i sondaggi possono contare fino ad un certo punto.

Appare interessante vedere la squadra che c’è dietro a De Luca, vi sono ben dieci liste a sostegno dell’attuale governatore. Queste liste sono formate anche da soggetti civici, ex-democristiani (come il famoso Paolo Cirino Pomicino) e (addirittura) da pezzi di Forza Italia. Il sindaco di Benevento Clemente Mastella e sua moglie, la senatrice Sandra Lonardo, sono tra questi. Vi è anche il caso della consigliera regionale ex-forzista Flora Beneduce. Appare evidente che il centrosinistra voglia vincere, ma vincere non è sinonimo di governare.