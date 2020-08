CORONAVIRUS | Italiani all’estero, Francesca Alderisi (Fi): “Garantire il ricongiungimento delle coppie binazionali”

La senatrice di Forza Italia auspica che “anche il Governo italiano adotti misure che esentino dal divieto di transito in Italia, prevedendo le modalità e i controlli necessari per l'ingresso nel nostro Paese”

Mettere in atto interventi al fine di garantire il ricongiungimento di famiglie e coppie binazionali rimaste separate a causa della pandemia da Covid-19. A sollecitare la richiesta è la senatrice Francesca Alderisi (Fi), eletta in Nord e Centro America, in seguito alle numerose segnalazioni, agli appelli e alla campagna di sensibilizzazione diffusasi sotto l’hashtag “#LoveIsNotTourism” delle tante persone impossibilitate da mesi a ricongiungersi al proprio partner residente all’estero perché prive di legami formali.

La questione, che riguarda tanti nostri connazionali, interessa soprattutto i cittadini residenti in Paesi non UE o extra Schengen, come i Paesi del Nord e del Centro America.

Nei confronti dei cittadini che rientrino in tale categoria, la senatrice auspica che “anche il Governo italiano, come già disposto da altri Paesi europei, tra cui la Danimarca, adotti misure che esentino dal divieto di transito in Italia, prevedendo le modalità e i controlli necessari per l’ingresso nel nostro Paese. In questo modo verrebbe finalmente messo fine al dolore di coppie e famiglie a cui non è permesso ricongiungersi a causa di questa drammatica emergenza”.

DI MAIO: CONSENTITO L’INGRESSO IN ITALIA DALL’ESTERO DEI CITTADINI ITALIANI E DEI LORO FAMILIARI