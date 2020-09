REFEREDUM | Italiani all’estero, Alderisi (Fi): “Voto convintamente No” [VIDEO]

View this post on Instagram

🇮🇹Riflettendo ad alta voce, fuori da ogni tecnicismo… Manca ormai poco tempo al voto sul referendum costituzionale del 20 e 21 settembre sulla riduzione del numero dei parlamentari. Un tema divisivo e che attira polemiche, ma che vale la pena approfondire prima di votare. Voi cosa voterete, cosa ne pensate? Attendo i vostri commenti: se espressa civilmente, ogni posizione è legittima. 🇺🇸Reflecting aloud, out of any technicality… There is not much time left until the 20 and 21 September vote on the constitutional referendum on cutting the number of Italian MPs. A divisive topic that attracts controversy, but that is worth investigating before voting. What will you vote for, what do you think about that? Waiting for your comments: if expressed politely, every position is legitimate. 🇪🇸Reflexionando en voz alta, sin tecnicismos… Se acerca la hora del referéndum constitucional del 20 y 21 de septiembre sobre la reducción del número de parlamentarios en Italia. Un tema divisorio que genera controversia, pero que vale la pena investigar antes de votar. ¿Por qué van a votar, qué piensan? Espero sus comentarios: si se expresan cortésmente, todas las posiciones son legítimas.