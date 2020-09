EUROPA | Italiani all’estero, Donato Di Gilio coordinatore MAIE Polonia

Imprenditore, laureato in Giurisprudenza presso l’Università Statale di Milano con tesi in Diritto Costituzionale, da anni vive e opera a Varsavia. Nominato dal coordinatore del MAIE Europa, Ricky Filosa

Donato Di Gilio, imprenditore italiano che da anni risiede e lavora a Varsavia, è stato nominato coordinatore del MAIE in Polonia da Ricky Filosa, coordinatore del MAIE Europa.

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università Statale di Milano con tesi in Diritto Costituzionale, Di Gilio oggi è impegnato come Presidente e Ceo di Core spzo.o., società di consulenza’ aziendale, e Presidente di Cromodora Wheels spzo.o di Varsavia, società del Gruppo Cromodora Wheels di Ghedi (Italia).

E’ presidente di tante altre società e consigliere di Amministrazione di diverse imprese, tra cui Cdo Insubria, con sede a Busto Arsizio (Italia). E’ inoltre Direttore del Centro Studi della Camera di Commercio e dell’Industria italiana in Polonia – Varsavia.

Nel 1996 è stato tra i 5 co-fondatori della Camera di Commercio e dell’industria italiana in Polonia – www.cciip.pl di cui ha ricoperto il ruolo di Segretario Generale nel quinquennio 1996 / 2001 e di Presidente dal 2009 al 2013.

Interessato alla politica, a cui si è appassionato negli ultimi anni, Donato Di Gilio ha deciso di entrare nel MAIE perché – spiega – “è un Movimento che si occupa in particolare di noi italiani residenti all’estero, che da anni si batte per difendere i diritti e gli interessi di noi che viviamo oltre confine, al di là di ogni ideologia, lontano dalla partitocrazia romana”, sottolinea il neo coordinatore MAIE Polonia.

“Sono tanti i temi che affronteremo come MAIE Polonia, a cominciare da quelli che riguardano l’economia ed il commercio fino ad arrivare a quelli culturali. Fin da subito, intanto, inizieremo anche qui a lavorare per la costruzione di un network MAIE forte e presente, organizzato, tra i connazionali residenti in terra polacca”.

Soddisfatto Ricky Filosa: “Continua a crescere senza sosta il MAIE Europa. Sono molto felice – prosegue il coordinatore europeo – dell’ingresso di Donato nella famiglia del Movimento Associativo Italiani all’Estero, sono convinto che con la sua esperienza e le sue capacità saprà dare un forte contributo alla crescita del MAIE, in particolare nella sua Polonia. Stiamo già pensando di organizzare un incontro a Varsavia appena possibile, per riprendere l’attività sul territorio nel modo giusto, anche in vista delle elezioni Comites previste per il 2021”.