REFERENDUM | Sondaggio SuperMedia AGI/YouTrend, schiacciante vittoria dei Sì: 77,6% con i No al 22,4%

E la previsione per le elezioni regionali di SuperMedia AGI/YouTrend vede Liguria, Marche, Puglia e Veneto al Centrodestra, Campania e Toscana al Centrosinistra

A giudicare dai sondaggi, l’esito del referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari, che si terrà nei giorni 20 e 21 settembre, appare già scontato. Tutti i sondaggisti danno il Sì vincente, e di molto.

L’ultimo sondaggio, in ordine di tempo, è quello di oggi. La previsione della SuperMedia AGI/YouTrend per il Referendum Costituzionale è netta: vittoria schiacciante dei Sì con il 77,6% con i No al 22,4%.

Del resto, si sta chiedendo ai cittadini italiani se vogliono o meno ridurre le poltrone nel Palazzo: con l’aria di anti-politica che ancora tira forte, il risultato era scontato già tempo fa. Anche se in politica mai dire mai, dunque può davvero ancora succede di tutto. Anche se l’orientamento della stragrande maggioranza degli italiani, ad oggi, è chiaro.

REGIONALI

La previsione per le elezioni regionali di SuperMedia AGI/YouTrend vede Liguria, Marche, Puglia e Veneto al Centrodestra, Campania e Toscana al Centrosinistra.

In Campania il candidato del centrosinistra De Luca e’ dato al 51% contro quello del Centrodestra Caldoro al 32,2% e con Ciarambino (M5S) al 12,9%. In Liguria e’ il candidato del centrodestra Toti a vincere con il 57,1% contro Sansa (centrosinistra e M5s) al 36,6%.

Per le Marche si distingue il candidato del centrodestra Acquaroli con il 48,7% seguito da Mangialarsi (centrosinistra) al 36,5% e Mercorelli (M5S) all’11,3%. In Puglia favorito Fitto del centrodestra con il 41,2% contro Emiliano al 38,4%, Laricchia (M5s) al 14,8%) e Scalfarotto (IV) al 3,3%.

In Toscana dato vincitore Giani del centrosinistra con il 43,7% contro Ceccardi (centrosinistra) al 41,5$, Galletti (M5S) all’8,3%. Infine il Veneto superfavorito Zaia centrodestra con il 73,9% contro Lorenzetti (centrosinistra) al 17,8% e Sbrollini (IV) al 2,1%.