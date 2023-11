La Serie A di pallavolo femminile sbarca nel mondo con Rai Italia. E lo fa a partire da sabato 2 dicembre, con la sfida tra Pinerolo e Scandicci, in programma alle 21 italiane, grazie alle riprese di Rai Sport.

Fino al termine della stagione un match del campionato più bello del mondo verrà proposto nei cinque continenti, trasmesso nei 174 paesi dove viene distribuito il segnale che ‘abbraccia’ una audience potenziale di oltre 140 milioni di persone.

“Lo sport – spiega Fabrizio Ferragni, direttore per l’offerta Estero della Rai – è per noi un asset strategico. Raggiungiamo una platea molto ampia che guarda all’Italia con interesse e passione e la pallavolo al femminile ne è un esempio di eccellenza evidente. Proporre il volley con il campionato più bello del mondo ci è sembrato il punto di arrivo più naturale di un percorso iniziato sottorete da molto tempo”.

Gli fa eco il presidente della Lega Pallavolo Serie A femminile, Mauro Fabris: “Siamo felici e orgogliosi di entrare nel palinsesto di Rai Italia: il campionato più bello del mondo sarà finalmente disponibile per milioni di italiani e appassionati internazionali della Serie A. Un’opportunità unica per il nostro brand e per tutte le società, che da anni investono per portare nei nostri campionati le migliori giocatrici del pianeta. I risultati di audience negli ultimi anni sono sotto gli occhi di tutti: questa novità non potrà che far accrescere l’interesse, già altissimo, verso il nostro movimento e dare la possibilità ai nostri sponsor di essere visibili in tutti e cinque i continenti”.