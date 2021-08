PERSONAGGI DELLA RD | Flavio Acuña, lo sciamano di Bavaro [FOTO]

Per la felicità dei passanti, una continua inebriante zaffata di limoncello, lavanda, eucalipto e di tutte le 66 erbe che servono alle sue ricette curative.

Qualche esempio dei successi sul campo: sciatiche, stomaco, problemi nervosi, allergie, disturbi del sonno, mal di pancia e di schiena, ginocchia scricchiolanti, gomiti del tennista; e poi ossa muscoli tendini vertebre distorsioni, stiramenti, slogature, esiti di fratture. Rimette in palla tutti con pochi strumenti: mani, erbe, terre, estratti, oli. Tutto preparato personalmente raccogliendo, selezionando, tritando, cuocendo per ore in calderoni roventi e mescolando poi secondo certe sue formule.

Famoso, e amatissimo, il suo “barro” (fango), una torba per impacchi fatta di chissà quanti minerali che lui raccoglie in zone impervie di montagna, dormendo all’addiaccio e mangiando quel che trova. Ma se dovete sfiammare una gamba gonfia, dicono, non c’è niente altro al mondo.

Uno sciamano. Come suo nonno. Ma anche un imprenditore accorto. Dalla spa non escono solo proposte per stare bene, ma anche per momenti di puro edonismo come il massaggio di coppia sulla playa al chiaro di luna.

Sapienze antiche ma anche marketing turistico, computer e visione moderna dell’impresa. Senza dimenticare la solidarietà: dal facoltoso vacanziero all’umile disoccupato, tutti hanno diritto di ascolto, accoglienza, aiuto.