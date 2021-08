“La nostra Merica”, il musical che racconta l’amore tra Italia e Argentina

Grazie alle tante professioni è stata porta in scena l'atmosfera di un'Argentina in cui per le strade è usuale sentire parlare italiano e ascoltare melodie popolari suonate con organetti e fisarmoniche arrivati dell'Italia

“La nostra Merica (Italia – Argentina, Historia de un Amor)” è un “musical che ci racconta di atmosfere lontane geograficamente ma che sono frutto di tanti contributi culturali ed artistici, molti dei quali affondano le loro radici proprio sul nostro Appennino”. A scriverlo è la Consulta degli emiliano – romagnoli nel mondo in un post sulla propria pagina Facebook, condividendo inoltre alcune immagini dello spettacolo organizzato dal Comune Fornovo di Taro lo scorso 1° agosto, nell’ambito del progetto finanziato dalla Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo e intitolato “Nuovi mondi andata e ritorno”.

“Grazie alle tante professioni è stata porta in scena l’atmosfera di un’Argentina in cui per le strade è usuale sentire parlare italiano e ascoltare melodie popolari suonate con organetti e fisarmoniche arrivati dell’Italia come unico bagaglio di tanti migranti – fa sapere la Consulta -. Da quelle melodie sono nate poi le atmosfere struggenti del tango e di gran parte della musica popolare argentina che ha conquistato il mondo”.