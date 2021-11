Paris Hilton si è sposata con il fidanzato Carter Milliken Reum

Un novembre veramente irrequieto per le nostre celebrities. Telenovela Nara/Icardi. Super Wanda fra liti e riappacificazioni con il marito Mauro. Un tira e molla che dura da tempo e che tiene con il fiato sospeso i numerosi fans. Si separano, si lasciano definitivamente, si riappacificano, e questo accade tutto sotto i riflettori social. Una altalena di emozioni per la coppia vip. Attualmente Wanda Nara e Mauro Icardi sono volati a Dubai. Una nuova luna di miele? I fans della coppia se lo augurano di cuore.

Affascinante trans fa outing. Guendalina Rod, famosa trans, si confessa. Chattando e twittando, insinua di avere avuto una relazione con un famoso attaccante di una squadra di calcio, marito di una splendida moglie-manager dalla bionda chioma e sempre in prima linea nel gossip. Dettagli piccanti anche per Eugenia Suarez. China, questo il soprannome dell’attrice, cantante e modella argentina, pare non sia rimasta indifferente al fascino di Mauro Icardi…e la telenovela continua.

Il sì di Paris Hilton. La famosa miliardaria è convolata a nozze l’11 novembre con il fidanzato Carter Milliken Reum, coetaneo, di professione imprenditore. Lo sposalizio si è svolto con una cerimonia super blindata che ha avuto luogo nella villa di famiglia a Bel Air. Unica foto del matrimonio, quella postata da Paris sui social che la ritrae con uno splendido abito bianco.

Still single or nothing? Can Yaman non è più single? Il bellissimo attore e modello turco, ex di Diletta Leotta, pare abbia un nuovo amore. Feeling, storia serie oppure avventura? Chissà…Yaman è stato fotografato con una bellissima mora sua collega di set. Lite social per Guendalina Tavassi e l’ex partner Umberto D’Aponte. Sembra che al centro della lite ci sia un cellulare rotto, la cui foto è stata postata sui social media. I fans della ex gieffina si augurano una pronta riconciliazione.

Helena Christensen al top della forma a quasi 53 primavere. La top anni ’80 sfoggia un fisico invidiabile. E posta una serie di scatti mozzafiato sui social, in body nero e scollo vertiginoso. La collega di Cindy Crawford, Naomi Campbell e Christy Turlington si conferma sul podio delle numero uno.