Ogni giorno 75 milioni di piatti di pasta nel mondo sono made in Italy

Secondo quanto emerge da una ricerca di Unione Italiana Food, in occasione del World Pasta Day 2022 del 25 ottobre, ogni giorno nel mondo sono 75 milioni i piatti di pasta Made in Italy, cucinati sempre più all’italiana, con cottura al dente, meglio seguendo le ricette regionali.

Nel 2021 è stata esportata il 61% della produzione nazionale di penne, fusilli, pari a 2,2 milioni di tonnellate.

La ricerca ci porta a scoprire come la pasta viene servita nel mondo: sono stati intervistati 60 cuochi e ristoratori italiani.

Nel 2021 sono stati consumati quasi 17 milioni di tonnellate di pasta, il doppio rispetto a dieci anni fa. Dunque, un anno d’oro per la pasta. Durante i primi 6 mesi dell’anno in corso, si sono registrate vendite all’estero per un +9%, con Germania, UK, Francia e Usa sul podio.