Venerdì 13 ottobre la Segretaria Generale dell’IILA, Antonella Cavallari, e il Presidente dell’IILA e Ambasciatore dell’Uruguay in Italia, Ricardo Varela, sono intervenuti alla XI Conferenza Italia – America Latina e Caraibi, appuntamento a cadenza biennale organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in collaborazione con l’Organizzazione Internazionale Italo – Latino Americana (IILA).

La Conferenza è stata presieduta dal Sottosegretario di Stato del MAECI, Maria Tripodi e dal Sottosegretario di Stato del MAECI, nonché Delegato d’Italia presso IILA, Giorgio Silli, accompagnati dal Segretario Generale della Farnesina Amb. Riccardo Guariglia, ed ha riunito a Roma Ministri e Vice Ministri degli Esteri di Paesi latinoamericani e caraibici, rappresentanti delle principali Organizzazioni e istituzioni finanziarie regionali (OSA, CEPAL, BID, CAF, CABEI), Ambasciate.

Alle due sessioni tematiche dedicate alle sfide globali e alle soluzioni per crescere insieme, animate da numerosi e qualificati interventi, si è aggiunto un evento speciale sulla diplomazia giuridica che ha consentito di evidenziare il contributo italiano, attraverso i programmi eseguiti da IILA, al mantenimento della sicurezza nella Regione, un obiettivo imprescindibile anche per consentire lo sviluppo economico: non c’è crescita senza sicurezza.

Chiudendo la seconda sessione, la Segretario Cavallari ha voluto trasmettere ai partecipanti un messaggio di concretezza: i numerosi progetti eseguiti da IILA nella Regione, con finanziamenti sia italiani che europei, in settori prioritari per una crescita sostenibile sotto i profili ambientale, economico e sociale, sono buone pratiche a disposizione di tutti i paesi membri e pertanto replicabili e riproducibili su scala più ampia con risorse provenienti anche da altre fonti.