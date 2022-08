MONTREAL | Grande successo per l’ItalFestMTL

Grande successo per l’ItalFestMTL, l’ex Settimana Italiana di Montreal, tornata in presenza dopo due anni di festival virtuale a causa delle restrizioni determinate dalla pandemia.

Secondo quanto si legge su Il Cittadino canadese, l’iniziativa ha visto oltre 300mila visitatori – tra cui tanti italo-canadesi – che “hanno celebrato il contributo dell’Italia alla cultura canadese, esplorandone la musica, la storia, la moda, l’arte e la gastronomia”.

La manifestazione tricolore – scrive Le Cronache Lucane -, giunta quest’anno alla 29sima edizione, è organizzata dal Congresso Nazionale degli Italo-Canadesi, regione Quebec, sodalizio guidato da Tony Sciascia e Josie Verrillo, rispettivamente presidente e direttrice generale. Quest’anno, sono stati numerosi gli artisti italo-canadesi che si sono esibiti sui due palchi allestiti per l’occasione: Marco Sanelli, Gianni Bodo, Manny Blu, Mike Melino, Claudia Lenti, Pino Gioia, Makenzie e la portavoce dell’ItalFestMtl Lili-Ann De Francesco. In scena anche le gag dell’umorista Joe Cacchione. Per un’overdose di italianità.