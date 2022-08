Abramo Canka, l’italiano figlio di emigrati che da Genova arriva al basket americano

Sul quotidiano di Genova Il Secolo XIX la storia di Abramo Canka, il ventenne genovese, figlio di migranti senegalese-albanese, che grazie ai centimetri e al talento vestirà la maglia numero 1 della squadra di basket universitario della Ucla, il college sportivo top degli Stati Uniti, a Los Angeles.

“Porta Genova nel basket americano“, le parole del sindaco di Genova Marco Bucci, che continua: “Lo so bene che farai strada, come manager sapevo leggere il body language, il linguaggio del corpo, e si capisce dalla postura che hai la testa giusta”.

“Ricordati: il talento sportivo è un dono, ma il college l’opportunità più grande – ha aggiunto il sindaco – perché quando a quarant’anni smetterai di giocare potrai fare ciò che vorrai con una laurea presa in un’università come la Ucla“.

Ieri Abramo è stato prima in visita alla sede del quotidiano Il Secolo XIX e poi accolto in municipio dal sindaco – manager con esperienza e passione per tutto ciò che riguarda gli Stati Uniti – che gli ha donato la bandiera di San Giorgio.