Siamo a fine settembre ma in Italia sembra ancora piena estate. Merito dell’anticiclone africano che ha conquistato l’Europa con una situazione meteorologica estrema: mai così caldo su quasi tutto il Continente ad inizio ottobre.

Gli esperti meteo confermano un vero e proprio ritorno dell’estate, e qualcosa di più, su oltre mezza Europa, con temperature massime 10 gradi superiori alla media del periodo su Spagna, Francia, Svizzera, Austria e Baviera, circa 6-8 gradi in più su Centro-Nord Italia, Slovenia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia.

L’estate italiana continua dunque: solo in parte, questo ciclone mediterraneo porterà un po’ di instabilità sulle estreme regioni meridionali italiane: non si escludono entro il weekend brevi rovesci tra Calabria, Cilento e Sicilia in un contesto comunque soleggiato.

Almeno fino a metà ottobre la situazione non dovrebbe cambiare: temperature tipicamente estive e tanto sole. L’autunno può ancora aspettare.