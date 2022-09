METEO | Maltempo in arrivo nel fine settimana, rischio nubifragi e alluvioni

Da sabato, quindi, e per almeno quattro giorni, secondo gli esperti il meteo potrebbe riservare bruttissime sorprese: il bersaglio principale del maltempo (il versante tirrenico) promette una cumulata mostruosa di 400/500 mm in 4 giorni, specie tra Lazio e Campania, la pioggia di 6 mesi concentrata in 96 ore

Inizia l’autunno e si avvicina una perturbazione estrema: dal weekend piogge potenzialmente alluvionali inizieranno a colpire il Nord-Ovest e tutto il versante tirrenico con rischio elevato dalla Liguria alla Toscana e molto elevato tra Lazio e Campania con possibili nubifragi in sequenza.

Nella giornata di sabato il maltempo investirà Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, in ulteriore spostamento anche verso resto della Toscana, Umbria e Lazio. In serata la Campania ed il Nord-Est potrebbero essere l’ulteriore bersaglio di questa perturbazione atlantica con minimo depressionario in partenza dalla Penisola Iberica.

La domenica delle elezioni sembra a rischio piogge torrenziali tra Lazio e Campania con maltempo anche su Friuli Venezia Giulia e, a carattere sparso, sul resto dell’Italia, salvo schiarite al Nord-Ovest.

Da sabato, quindi, e per almeno quattro giorni, secondo gli esperti il meteo potrebbe riservare bruttissime sorprese: il bersaglio principale del maltempo (il versante tirrenico) promette una cumulata mostruosa di 400/500 mm in 4 giorni, specie tra Lazio e Campania, la pioggia di 6 mesi concentrata in 96 ore.