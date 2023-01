METEO | Fino a sabato clima mite (con tante nuvole), domenica perturbazione in arrivo dall’Atlantico

Nel giorno dell’Epifania cielo sereno o poco nuvoloso fin dal mattino sulle Alpi, in Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria ionica e Sicilia meridionale; nebbie diffuse e anche fitte nella prima parte del giorno in pianura padana, lungo le coste dell’alto Adriatico, in Romagna, nelle valli del Centro e coste toscane, più persistenti con cielo grigio e foschie anche nel pomeriggio in Valpadana

Quelle del ponte dell’Epifania saranno giornate dal clima mite su quasi tutta l’Italia. La presenza di nebbie e di nuvolosità bassa limiterà il soleggiamento su alcuni settori, ad esempio le aree pianeggianti del Nordest, in Toscana e lungo il basso versante Tirrenico. Durante il fine settimana l’anticiclone si indebolirà e domenica osserveremo l’arrivo di una perturbazione atlantica che – affermano i meteorologi Meteo Expert – nel corso della giornata interesserà soprattutto Sardegna e Centro Nord, con il ritorno della neve sulle Alpi a quote medio alte.

Le previsioni per venerdì 6 gennaio (Epifania)

Cielo sereno o poco nuvoloso fin dal mattino sulle Alpi, in Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria ionica e Sicilia meridionale; nebbie diffuse e anche fitte nella prima parte del giorno in pianura padana, lungo le coste dell’alto Adriatico, in Romagna, nelle valli del Centro e coste toscane, più persistenti con cielo grigio e foschie anche nel pomeriggio in Valpadana.

Cielo nuvoloso nel resto dell’Italia, con cielo coperto su Liguria centrale, nord Sardegna, bassa Toscana e Lazio. In serata nebbie di nuovo più diffuse sulle zone di bassa quota del Centronord. Temperature minime in calo nelle zone alpine, in Emilia e Toscana; massime pressochè invariate e ancora superiori alla norma. Venti in prevalenza deboli. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni per sabato 7 gennaio

Cieli grigi a causa di strati bassi, foschie dense e locali nebbie su tutta la valle padana, in Liguria, lungo le coste dell’alto Adriatico fino alle Marche, su Toscana, Umbria e Lazio. Pioviggini o piogge molto deboli su Liguria, nordovest della Toscana, Lombardia occidentale, in estensione la sera all’est e al nord del Piemonte. Nuvolosità irregolare alle basse quote anche su Puglia meridionale, Calabria, Sicilia tirrenica e nordovest della Sardegna, associata a foschie dense all’alba. Per il resto cielo sereno o poco nuvoloso, con tendenza ad aumento delle nubi dalla sera sulla Campania e nel resto del Nord.

Temperature: stazionarie o in leggera flessione, superiori alla norma. Venti in prevalenza deboli, con tendenza al rinforzo del Libeccio su Golfo Ligure, mari di Corsica e Sardegna. Mari calmi o poco mossi, con moto ondoso in aumento a fine giornata nei settori più occidentali.