La foto del presidente americano Joe Biden che dà un bacio alla premier Giorgia Meloni ha fatto il giro del mondo e (qui in Italia) ha suscitato delle polemiche.

L’Italia ha un rapporto storico con gli Stati Uniti d’America. Oltre a ciò, ci sono anche affari importanti tra Roma e Washington. Per questi motivi, si debbono tenere buoni rapporti con gli Stati Uniti d’America.

L’attuale presidente americano è Joe Biden, che non piace a molti. Personalmente, l’opinione che ho nei confronti di Biden è molto negativa. Però, per realpolitik, si deve interloquire con l’attuale inquilino della Casa Bianca.

Se le elezioni non confermassero Biden e dessero la vittoria al suo avversario, probabilmente l’ex-presidente Donald Trump, la premier dovrebbe interloquire con quest’ultimo.

Ho letto che la destra americana ha definito la premier “voltafaccia” per il dialogo con Biden. Cosa avrebbe dovuto fare Giorgia Meloni? Avrebbe dovuto rompere con gli Stati Uniti d’America fino ad un’eventuale vittoria di Trump? Se Trump non vincesse, si resterebbe in pessimi rapporti con l’America? Così, tanti nostri interessi negli USA andrebbero in vacca.

Oltretutto, questo dialogo ha prodotto un effetto positivo: il rientro di Enrico Forti, detto Chico, qui in Italia. Chico Forti è prigioniero negli USA dal 2000 per l’accusa di omicidio. Dunque, Biden può piacere o meno, ma serve anche un po’ di onestà intellettuale.