La lunga estate 2023 sta per finire davvero. Con l’equinozio d’autunno – previsto per sabato in realtà -, sarà ancora più evidente; e nei giorni successivi lo sarà ancora di più, con maltempo diffuso da Nord a Sud, su tutta l’Italia, con fenomeni anche intensi e un calo generale delle temperature.

Per sabato 23 secondo gli esperti meteo è in arrivo una tempesta tipica del periodo: correnti atlantiche molto instabili in ingresso dalla Svizzera provocheranno forte maltempo sulle regioni settentrionali, ma nel fine settimana anche nel Centro Sud.

Tuttavia, il Mezzogiorno d’Italia vivrà una fase caldissima e in prevalenza soleggiata fino all’ultimo giorno d’estate, con picchi di 36° in Puglia, 35°C in Sicilia e 34°C in Calabria.

Domenica 24 tempo ancora molto perturbato su gran parte d’Italia, soprattutto al Sud e sul medio Adriatico.