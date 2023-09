Italia Viva “continua a crescere: piu’ parlamentari, piu’ amministratori, piu’ iscritti, piu’ giovani alla scuola, piu’ contributi sul due per mille”, scrive su X il leader Matteo Renzi. “E la maggioranza sono donne. Stiamo andando forte”, aggiunge.

Nel corso di una conferenza stampa, Renzi spiega: “Le scelte di Bonetti e Rosato sono state ampiamente commentate sui giornali. Io ho detto che Italia Viva è un partito con le porte aperte, sia per chi vuole andare sia per chi vuole venire. Oggi abbiamo più parlamentari di quando abbiamo iniziato. Leggo di gente in fuga, di Italia viva in crisi… Se la gente in fuga vuol dire più consiglieri regionali, più parlamentari e presenze più forti sul territorio allora viva la fuga”.

Sul tema immigrazione: “Se Meloni attua il piano Mattei io la appoggio” ma il tema “e’ garantire la sicurezza delle persone. Se tu le consideri come delinquenti e li chiudi in un ghetto, e’ normale che la situazione sia questa. Piu’ che Cpr servono i Cpi, ovvero centri per l’impiego”. Cosi’ “invece che mandarli a lavorare – ha aggiunto – li rinchiudiamo nei Cpr. L’approccio Meloni-Salvini e’ stato ideologico e inconcludente, il blocco navale non esiste. Chi viene in Italia deve lavorare, questa e’ l’unica soluzione, non i lager in Libia”. “Per me la soluzione è legge e ordine, sicurezza e legalità”.

A proposito di riforme: “Calenda ha proposto un accordo a Schlein e Conte, è una posizione che rispetto, ma noi dobbiamo rispondere ai due milioni e mezzo di elettori. L’elezione diretta del premier e del sindaco d’Italia erano nel nostro programma elettorale con il quale siamo stati eletti. Il sindaco d’Italia è la proposta di legge che hanno fatto Italia Viva e Azione”. “Non si cambia idea per fare un dispetto alla Meloni, era nel nostro programma elettorale e noi lo continuiamo a sostenere”.

Secondo Renzi “il nostro governo non sta brillando per iniziativa politica. Meloni avrebbe dovuto essere ieri al vertice con Biden e non in pizzeria. Quel vertice non era solo una photo opportunity. A quei vertici si stabiliscono relazioni e se vuoi giocare un ruolo lo giochi facendo alleanze e non andando in pizzeria…”.