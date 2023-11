Carmelo Cattafi è il nuovo Coordinatore MAIE di Nuevo Leon, Messico. Figura di grande spessore e noto politologo, vive e lavora a Monterrey. A nominarlo il coordinatore nazionale del MAIE Messico, Giovanni Buzzurro, d’accordo con Vincenzo Odoguardi, vicepresidente MAIE.

Cattafi è di origine siciliana, ha la doppia nazionalità – italiana e messicana – ed è professore universitario di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali.

“Entro con grande entusiasmo nella grande famiglia del MAIE, convinto come sono che solo un movimento autonomo e indipendente dai partiti tradizionali possa riuscire a fare la differenza per noi italiani nel mondo”, dichiara Cattafi, che poi assicura: “Sono già al lavoro per fare crescere il Movimento nella mia zona di riferimento”.

Soddisfatto Buzzurro: “Continua a crescere il MAIE in terra messicana. L’ingresso di Carmelo Cattafi è per noi di grande importanza e aggiunge ulteriore spessore al nostro progetto. Ormai il Movimento Associativo Italiani all’Estero qui è una realtà consolidata, conosciuta, viva, presente, apprezzata, organizzata. Avanti così – conclude Buzzurro -, nell’interesse della comunità italiana e del Sistema Italia in Messico”.