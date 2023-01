Mercedes e Nico, un nuovo amore per la figlia di Eva Henger

Feeling ad alta quota, vip in montagna, ritorni di fiamma e nuovi amori. Momenti scoppiettanti di felicità per i nostri vip. Pillole di gossip su Italiachiamaitalia.it

Feeling ad alta quota. Alba Parietti e Fabio Adami stanno trascorrendo una vacanza da favola a Courmayer. Fra i meravigliosi paesaggi innevati l’intesa fra l’influencer/attrice/opinionista e il suo nuovo amico è altissima.

In love. Mercedes Henger e Nico. Un nuovo amore per la bellissima figlia di Eva Henger. A Sharm-el-Sheik la prima vacanza di coppia per i due innamorati che si sono conosciuti per motivi di lavoro. E pare che Mercedesz abbia confessato che è stata lei a fare il primo passo…

A volte ritornano. Wanda Nara e Maxi Lopez, buona intesa in Argentina. La coppia ha divorziato nel 2013, ed ha tre figli. Wanda, ex moglie di Mauro Icardi, dopo un’ altalena e un tira e molla durato mesi e mesi, ha ritrovato una certa complicità con l’ex marito e padre dei suoi primi tre figli, Valentino di 14 anni, Costantino di 12 e Benedicto di 10. La Nara ha altre due figlie da Mauro Icardi, Francesca di 8 anni e Isabella di 6. Nel frattempo Icardi sta aspettando un figlio dalla nuova fidanzata Daniela Christiansson.

Buen retiro con il pancione. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono alle Maldive per qualche giorno di relax. La bionda influencer in stato avanzato di gravidanza si sta rilassando al sole con il fidanzato dj, che si prepara a diventare padre per la seconda volta.

Vacanza di gruppo per Melissa Satta. L’ex velina di Striscia la notizia ha scelto l’incantevole Saint Moritz per trascorrere alcuni giorni spensierati in compagnia del figlio Maddox, avuto dall’ex marito Kevin Prince Boateng, e di alcuni amici. Love affair o solo amicizia? Melissa Satta e Steven Zhang, un selfie fa sognare i fans dell’influencer. Postato sui social media un selfie che ritrae Melissa con il presidente dell’Inter e si scatenano i rumors e gli spetteguless. C’è intesa oppure no? Nei giorni scorsi hanno trascorso una serata insieme a Miami. Vedremo se l’amicizia continua…

Gioiello super prezioso per Kim. La Kardashian ha comprato ad un’asta la croce gioiello appartenuta a Lady Diana: 11 ametiste e diamanti per l’Attallah Cross, un appariscente e pregiato pendente. La nota influencer è la numero uno del clan Kardashian, famoso in tutto il mondo per i reality e i brand celebrativi.

Luna di miele en trois. Francesca Sofia Novello, assomigliante e bellissima come la Brooke Shield di Laguna Blu, sta trascorrendo giornate di relax alle Maldive con Valentino Rossi, suo futuro sposo. Panorama mozzafiato per la modella e il suo amato pilota. Con loro anche Giulietta, la loro bimba. Buen retiro anche per Giorgia Palmas e il marito Filippo Magnini. La coppia ha optato per Plan de Corones, per rilassarsi e prendersi una pausa dal lavoro.