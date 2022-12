Melissa Satta bellissima al sole di Miami

Cicogna in arrivo. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano presto diventeranno mamma e papà. La coppia si è conosciuta nella casa più spiata d’Italia, al Grande Fratello Vip dello scorso anno. E da lì l’influencer, ex tronista di Uomini & Donne e il suo amato Alessandro non si sono più lasciati. JLo e la dedica allusiva. Il marito Ben Affleck ha fatto incidere tre parole all’interno del preziosissimo gioiello, un diamante verde da 8,5 carati: “Not. Going. Anywere” (Non vado da nessuna parte). Tre parole, distanziate da punti, dal significato inequivocabile. E così una volta per tutte hanno fugato le voci di crisi.

Jennifer Lopez e Ben Affleck non finiscono mai di stupire. Tornati insieme dopo 20 anni, dopo le doppie nozze celebrate a luglio e ad agosto e le voci di disagio circolate poco dopo il secondo sì, adesso una dedica degna di un grandissimo amore.

Just married e viaggio di nozze top secret. il 4 dicembre si è sposata Francesca Cipriani. La bellissima showgirl, nota per le sue forme bombastiche ha impalmato Alessandro Rossi. Fra gli ospiti alla cerimonia Myss Keta, Alex Belli e Delia Duran. Il sì è stato pronunciato nella basilica di San Bartolomeo all’Isola Tiberina, a Roma, ed il ricevimento si è svolto in un castello vicino la capitale. L’abito da sposa, naturalmente bianco, aveva un corpetto di pizzo scollatissimo e una gonna con una grande spacco. La meta del viaggio di nozze, però, è ancora top secret. Augurissimi agli sposi!!!

Balo a nozze. Forse?!? Mario Balotelli e Francesca Monti vanno d’amore e d’accordo da un anno. Pare che la relazione proceda alla grande ed una dedica ad una foto postata sui social fa pensare che il lieto evento sia veramente vicino…Vita da single e new life. Valentina Ferragni, dopo la rottura del fidanzamento con Luca Vezil ha deciso di dare una svolta al suo look. E’ dimagrita ed ha cambiato il suo guardaroba. Dopo 9 anni d’amore, la sorella della più famosa Chiara Ferragni ha reso il suo outfit più audace, con capi a base di trasparenze e di scollature ammiccanti.

New life II. Anche Melissa Satta, ancora single, ha deciso di cambiare il suo look. E’ volata a Miami insieme alle sue amiche e da lì si è spostata a New York. Un tour tutto americano per questa splendida mamma single, ex velina di Striscia la Notizia ed ex opinionista nelle trasmissioni tv. Melissa in spiaggia ha sfoggiato bikini very minimal. E così, fra relax sul bagnasciuga, nuotate e bagni di sole ha trascorso giornate di buen retiro.