MEDIA SONDAGGIO TERMOMETRO POLITICO | Pd al 20% per la prima volta dopo le elezioni

Il Pd raggiunge per la prima volta dopo le elezioni il 20%. Questi in sintesi i dati dell’ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico.

Il dato più significativo dei sondaggi dell’ultima settimana è il raggiungimento da parte del Pd della soglia del 20%.

Il partito di Elly Schlein corona la crescita cominciata all’indomani della sua elezione a segretaria, e lo fa in parte a spese degli alleati, visto che Sinistra Italiana/Verdi e +Europa, al 2,7% e al 2,1% sono in calo o non aumentano, in parte del Terzo Polo.

Quest’ultimo è ormai diviso in due, con Azione al 4,2% e Italia Viva al 2,8%. Insieme chiaramente sono al di sotto del livello precedente alla spaccatura.

Non soffre più l’aumento del Pd, invece, il Movimento 5 Stelle, che riesce a ritornare al 16%.

Nel centrodestra continua il lento calo di Fratelli d’Italia, ora al 28,9%, mentre la Lega risale al 9% e Forza Italia è ferma al 7,3%.