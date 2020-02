MECCANICA | Sottosegretario Di Stefano all’inaugurazione di “Anima Export Days”

Evento internazionale per le aziende della meccanica industriale rappresentate da Federazione Anima

Il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano è intervenuto oggi a Milano all’inaugurazione di “Anima Export Days”, evento internazionale per le aziende della meccanica industriale rappresentate da Federazione Anima.

Il sottosegretario, ricordando che l’Italia è il quinto esportatore globale nel settore dell’automazione industriale, ha sottolineato l’impegno del governo a sostegno dell’industria del settore.

“L’export è stato, in questi anni, l’unica componente del PIL che ha mostrato un trend molto positivo – ha detto Di Stefano – Nel 2018, abbiamo raggiunto 465 miliardi di euro di esportazioni complessive e abbiamo l’obiettivo di arrivare a 500 nel 2020”.

Il sottosegretario ha quindi sottolineato le misure del governo a sostegno dell’internazionalizzazione, tra cui 12 milioni di euro per confermare nell’anno in corso le figure dei Temporary Export Manager, già introdotte nel 2019. Dal 1 gennaio, fanno capo alla Farnesina la politica commerciale e la promozione economica internazionale: “un punto di svolta fondamentale, le compagnie potranno ora avere a che fare con un’architettura istituzionale più efficiente e semplificata, che stimolerà l’attività di diplomazia economica di Ambasciate consolati”.

Come ulteriore priorità, il Sottosegretario ha indicato lo stimolo del flusso di investimenti diretti dall’estero: a tal fine, nel 2020 verrà rafforzato l’intervento a favore delle Zone Economiche Speciali, circostanti i principali porti commerciali del meridione, che offrono incentivi amministrativi e fiscali per le start up.