MANOVRA | Italiani all’estero, Odoguardi: “Governo accoglie le richieste del MAIE. Ottimo lavoro di Borghese e Tirelli” [VIDEO]

“Nuovo personale alla Farnesina. Siamo riusciti a raggiungere questo risultato concreto grazie a un impegnativo e faticoso lavoro di squadra, insieme alla maggioranza di governo. Ringraziamo per il loro prezioso lavoro i parlamentari MAIE, On. Franco Tirelli e Sen. Mario Borghese, che sono stati bravissimi. Da notare che nessun gruppo parlamentare di opposizione ha parlato di italiani all’estero in occasione delle dichiarazioni di voto”

Una manovra, quella del governo, che tra le altre cose assicura “l’assunzione di nuovo personale per Ambasciate e Consolati italiani, una rete che è fondamentale per offrire servizi agli italiani all’estero e alle nostre imprese”. Lo ha dichiarato il Sen. Antonio De Poli, presidente del gruppo Noi Moderati – MAIE, annunciando il voto favorevole del proprio gruppo alla Legge di bilancio.

“De Poli – osserva Vincenzo Odoguardi, vicepresidente MAIE – con il suo intervento nell’Aula del Senato ha voluto ricordare che in manovra sono previsti fondi per l’assunzione di 520 nuovi impiegati al ministero degli Esteri, personale che contribuirà a rendere più agile e veloce il lavoro presso le nostre sedi diplomatiche. Questo si deve a un emendamento targato MAIE che poi questo governo, a maggioranza centrodestra, ha deciso di fare proprio, seguendo comunque l’input del Movimento Associativo Italiani all’Estero”.

“Da notare che nessun gruppo parlamentare di opposizione – evidenzia Odoguardi – ha parlato di italiani all’estero in occasione delle dichiarazioni di voto. Ringraziamo per il loro prezioso lavoro i parlamentari MAIE, On. Franco Tirelli e Sen. Mario Borghese, che sono stati bravissimi”.

LEGGI ANCHE L’EDITORIALE | Le fake news degli eletti all’estero del Pd – Italia chiama Italia

“Gli eletti all’estero del PD, che nei loro comunicati stampa si sono vantati di avere ottenuto chissà cosa per gli italiani all’estero, perché votano no a questa Legge di bilancio, se è fondamentalmente positiva per gli italiani nel mondo? Queste sono le contraddizioni dei conservatori di sinistra, capaci soltanto di vendere fumo”, conclude il vicepresidente MAIE.

Esprime soddisfazione anche il Sen. Mario Borghese: “Siamo riusciti a raggiungere questo risultato concreto grazie a un impegnativo e faticoso lavoro di squadra, insieme alla maggioranza di governo. Nuovo personale alla Farnesina significa migliori servizi consolari per gli italiani all’estero. Continueremo su questo percorso durante tutta la legislatura: la priorità del MAIE – conclude il Sen. Borghese – resta quella di migliorare la qualità di vita dei nostri fratelli italiani all’estero, dovunque essi siano nel mondo”.