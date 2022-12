L’EDITORIALE | Le fake news degli eletti all’estero del Pd

Nessun taglio in manovra per gli italiani all’estero. Questi comunisti vestiti di nuovo mentono sapendo di mentire. Ma hanno perso ogni credibilità quando negli anni passati, stando al governo, hanno distrutto la rete consolare e tolto ossigeno a tutto l’universo dell’emigrazione. Hanno combinato solo disastri, tra tagli micidiali e nuove pesanti tasse, e ancora hanno il coraggio di parlare? Una cosa penosa

Ormai non ci stupiamo più, perché ci siamo abituati da tempo. Le fake news di certi parlamentari del Partito Democratico ormai ci fanno soltanto ridere. Anzi, sbellicare dalle risate.

Abbiamo commentato nei giorni scorsi le dichiarazioni del Sen. Fabio Porta, eletto nella ripartizione estera Sud America, a proposito della legge di Bilancio. Porta, da diverse legislature in Parlamento, critica la manovra del governo di centrodestra ma si dimentica che il suo partito, il Pd, ha governato negli ultimi dieci anni almeno, per giunta senza mai vincere le elezioni. Porta e il suo amato Pd dov’erano quando gli italiani nel mondo chiedevano ascolto e riforme e soluzioni concrete? Una cosa penosa.

LEGGI ANCHE MANOVRA E ITALIANI ALL’ESTERO | Fabio Porta parla di nodi irrisolti. Ma il Pd ha governato negli ultimi 10 anni – Italia chiama Italia

Segue l’esempio di Fabio Porta il suo discepolo Toni Ricciardi, eletto nella ripartizione estera Europa. Con la legge di bilancio, tra l’altro appena approvata alla Camera, il governo va “contro gli italiani all’estero”, sentenzia il deputato dem. Parla di Imu, in particolare, perché gli hanno bocciato un ordine del giorno.

L’Imu è quella ingiusta tassa che gli italiani nel mondo sono costretti a pagare sulla prima e unica casa in Italia. Quella tassa che il Pd, avendo governato fino all’altro ieri, avrebbe potuto togliere. E invece ce la ritroviamo ancora oggi, con questi del Pd che accusano di ciò un governo che è in carica da sì e no cento giorni. Roba da pazzi.

Ricciardi parla anche di tagli in manovra che vanno a colpire gli italiani residenti oltre confine. Ma è falso! L’ha dichiarato pubblicamente lo stesso Giorgio Silli, Sottosegretario agli Esteri con delega agli italiani nel mondo: gli unici tagli che riguardano la Farnesina hanno a che vedere con i capitoli legati alla cooperazione. Non c’è alcun taglio per gli italiani all’estero. Questi comunisti vestiti di nuovo mentono sapendo di mentire.

LEGGI ANCHE BILANCIO E ITALIANI ALL’ESTERO | Niente tagli, è solo finito l’effetto doping provocato dal MAIE alla Farnesina – Italia chiama Italia

Caro Ricciardi e caro Porta, sarebbe pure l’ora di finirla con le vostre elucubrazioni, con le fake news spacciate attraverso le agenzie di stampa. Finitela, perché tanto non vi crede più nessuno. La vostra credibilità l’avete persa quando, stando al governo, avete distrutto la rete consolare, chiuso decine e decine di Ambasciate e Consolati nel mondo, tolto fondi agli enti promotori della lingua italiana all’estero, agli organismi di base come Comites e CGIE, alle Camere di commercio… Una carneficina da ogni punto di vista.

Per anni avete combinato solo disastri, tra tagli micidiali e pesanti tasse – come quella sulla cittadinanza, che porta il nome del Pd Fabio Porta -, e avete ancora il coraggio di parlare? Per agire in questo modo, bisogna davvero avere una bella faccia di bronzo. E voi, non c’è che dire, ce l’avete di certo. Buon Natale.

@rickyfilosa