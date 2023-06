MADE IN ITALY | Pasta Zara al Summer Fancy Food Show di New York

La passione di Pasta Zara risale al 1898, quando il fondatore Emanuele Bragagnolo apre un piccolo laboratorio artigianale. Da quel giorno vuole essere la pasta per chi cerca qualità ed eccellenza italiana, sia in Italia che all’estero

L’edizione 2023 del Summer Fancy Food Show si è conclusa con un grande successo e ha visto come protagoniste indiscusse le eccellenze alimentari italiane. Al Jacob Javits Convention Center di New York, l’Italian Pavilion è lo spazio espositivo più ampio dell’area internazionale, con oltre 300 imprese e 308 stand, attirando migliaia di buyer e operatori del settore provenienti da tutto il mondo. Pasta Zara ha rappresentato l’Italia come una dei leader del settore della pasta, diventando ambasciatrice del made in Italy nel mondo.

La linea premium Pastificio Bragagnolo è un esempio ed emblema di un'eccellenza made in Italy che deve essere comunicata al mondo. Con questa nuova linea si vuole proporre ai consumatori una pasta di alta gamma, con una quantità di glutine e di proteine superiore alla media del mercato, accostando l'avanguardia con maestria, da sempre cardini fondamentali dell'azienda. Il Presidente di Pasta Zara – Furio Bragagnolo, al fine di innovare il mercato della pasta, ha scelto di lavorare con un grano che abbia la minor percentuale di sostanze chimiche, dando nuova vita al brand Pastificio Bragagnolo, su cui l'azienda punta in modo particolare.

Allo stand è stata presentata anche la linea classica Pasta Zara ottenuta dalla miscela dei migliori grani di origine comunitaria e non, che permette di ottenere una semola adatta alla produzione di una pasta che unisce la qualità e la tenacia in cottura. Il controllo della qualità, l’attenta selezione delle materie prime, le moderne tecnologie, unitamente al rispetto per l’ambiente sono la ricetta che Pasta Zara utilizza quotidianamente nella produzione di una pasta buona e sicura per il consumatore.