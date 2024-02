Si è spenta all’età di 96 anni la madre di Ricardo Merlo, presidente MAIE. A dare sui social la tristissima notizia è stato il direttore di ItaliaChiamaItalia, Ricky Filosa, che l’ha appresa direttamente dall’ex Sottosegretario agli Esteri. “Le più sentite condoglianze Ricardo, ti sono vicino e ti abbraccio”, ha scritto Filosa.

Mamma Rosa, contagiata dal Covid, non ce l’ha fatta a vincere la battaglia contro il virus, data anche la sua età avanzata e le sue già precarie condizioni di salute.

Doña Rosita, come la chiamavano in molti, ha dedicato la sua intera vita all’amore per i propri figli, Ricardo e i suoi fratelli. Nelle prossime ore verrà annunciata la data per il funerale: chi vorrà, in quell’occasione potrà dare a mamma Rosa l’ultimo saluto.

Ricardo Merlo, i suoi fratelli, la sua famiglia, sono raccolti nel silenzio e nel dolore, ma attraverso ItaliaChiamaItalia desiderano ringraziare chi – con messaggi di cordoglio e vicinanza – sta dimostrando loro grande affetto.