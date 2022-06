L’INTERVISTA | Romagnoli (MdL) a ItaliaChiamaItalia: “Draghi? Non ha fatto nulla per gli italiani nel mondo”

On. Massimo Romagnoli, presidente del Movimento delle Libertà. È recente la tua visita a New York. Com’è andata?

Direi una meraviglia, oltre le mie aspettative. Sono rientrato negli USA da uomo libero e spensierato, in uno dei Paesi che ammiro per aver dato opportunità di crescere e arricchirsi a tanti italiani che sono arrivati diversi anni fa e oggi sono personaggi importanti nel campo imprenditoriale, legale e giuridico, della ricerca, nel campo politico. Oggi sono loro i nostri veri ambasciatori.

Ti porti dentro qualche rancore nei confronti degli Stati Uniti?

Assolutamente no. Gli americani hanno fatto un errore e lo hanno riconosciuto. Quello che ho vissuto è stato un periodo che mi ha fatto capire chi sono i veri amici. Ho studiato tanto: ho migliorato l’inglese, ho imparato lo spagnolo, ho conseguito due master con Harvard. Mi dispiace solo di aver fatto soffrire i miei figli, anche se oggi sono persone più forti anche grazie a questa esperienza. Mi dispiace aver fatto soffrire mia madre e la mia compagna. Persone che non hanno mai perso la speranza. Oramai il passato non possiamo cambiarlo, ma il futuro sì.

Ma veramente vuoi presentare una lista Mdl nel Nord e Centro America? Come mai questa scelta? Finora il Mdl ha operato perlopiù in Europa…

Si è vero, il Movimento delle Libertà è l’unico partito – oltre al MAIE di Ricardo Merlo – che si occupa seriamente delle problematiche degli italiani all’estero. Pertanto acquista credibilità ovunque. Questo anche grazie ad una segreteria politica seria: mentre altri dicono di avere delle sedi in giro per l’Europa o per il mondo, sedi che in realtà sono fittizie, noi esistiamo davvero. Non raccontiamo chiacchiere. Anche per questo il Movimento delle Libertà crea curiosità e interesse oltre confine.

In Europa come procede la costruzione del network?

Non sono mai stato così organizzato e forte come oggi. Grazie alle elezioni dei Comites abbiamo 69 consiglieri che si riconoscono nelle politiche del Movimento delle Libertà. Ho un team di collaboratori ben rodato, professionisti agguerriti e fedeli.

Ti sei candidato al Comites di Bruxelles e sei stato eletto. Sei stato eletto anche al CGIE, il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero. Il prossimo obiettivo qual è, l’elezione in Parlamento?

Esatto. Ho voluto intraprendere lo stesso percorso iniziato nel 2004, quando sono stato eletto consigliere del Comites Grecia, poi presidente dello stesso Comites e successivamente Consigliere CGIE; per poi essere eletto in Parlamento nel 2006. Oggi sono più pronto che mai. Da oltre vent’anni, ormai, mi occupo degli italiani all’estero. Oggi posso dire che è la prima volta che mi presento agli elettori con una vera organizzazione politica, una vera e propria macchina da guerra. Ho avuto il coraggio di presentare liste politiche senza nascondermi dietro simboli per paure varie. In tanti mi dicono che sono stato coraggioso.

On. Massimo Romagnoli, fondatore e presidente del Movimento delle Libertà

Punti ad essere eletto in Parlamento dunque. Per te sarebbe un ritorno nel Palazzo. Cosa ti ha lasciato l’esperienza parlamentare? E perché vuoi ritornare? Cosa ti spinge?

L’esperienza nel Palazzo mi ha lasciato la forza di poter fare qualcosa per gli italiani all’estero; a differenza di altri, se vincerò – cosa difficile, ma non impossibile – non farò il parlamentare per uno stipendio, ma perché devo e voglio risolvere tante problematiche che riguardano gli italiani nel mondo. Problematiche che tutti si vantano di affrontare, ma parliamoci chiaro: negli anni non è stato risolto nulla. La verità è che gli eletti all’estero, tranne qualche eccezione, hanno lavorato solo per se stessi, non per i nostri connazionali oltre confine.

Questa legislatura sembra ormai essere finita. Le diverse forze politiche appaiono tutte agli ordini di Mario Draghi. Secondo noi di fatto Draghi ha esautorato il parlamento. Sei d’accordo? Come la vedi?

Sì, sono d’accordo: questa legislatura ormai è finita. I partiti stanno scoppiando. Draghi? Per gli italiani all’estero non ha fatto assolutamente nulla. Ha però saputo gestire bene, secondo me, i soldi che sono arrivati dall’Europa, per gli italiani d’Italia. Anche se di quelli oltre confine se n’è fregato totalmente.