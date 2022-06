FOTO | Italiani all’estero, Viro (MAIE) in Messico incontra la comunità italiana

“Due giornate dense di incontri, confronti, apprendimento ed emozioni con la consapevolezza che il MAIE in Messico è ormai una realtà riconosciuta, in crescita esponenziale, viva e propositiva”

“Visita del nostro vicepresidente MAIE Angelo Viro in Messico: una due giorni intensa ed emozionante”. Comincia così la nota che il MAIE Messico ha diffuso sui social network.

“La giornata di venerdì vede in mattinata gli incontri di Viro ed Antonio Mariniello, coordinatore per la MAIE per Città del Messico, ed Edomex, con la responsabile dell’ufficio commerciale, e console pro tempore, Giovanna Mariotto, ed il nostro Ambasciatore Luigi Di Chiara. Continua nel primo pomeriggio con i rappresentanti della Camera di Commercio Italiana in Messico, il presidente Lorenzo Vianello ed il vicepresidente Francesco Brocchi.

Prosegue con una riunione con il Comites, e si conclude finalmente in serata, con uno riuscitissimo incontro con la comunità italiana nei locali della Piccola Trattoria di Mario Miele a Polanco”.

“Il sabato è la volta di Chipilo, “la capitale degli italiani in Messico“. Dopo una visita del centro, l’incontro in sala consiliare, con le autorità locali. Presenti all’incontro, oltre a Viro e Mariniello, i due consiglieri Comites “locali”, Katia Pagliaro di Puebla e Gioana Mazzocca di Chipilo, il nostro coordinatore MAIE dello stato di Puebla, Arturo Berra, nonchè il presidente della Junta auxiliar de Chipilo, ed il presidente Municipal di San Gregorio Atzompa, Municipio da cui dipende Chipilo.











Nel pomeriggio interessante e toccante incontro con la comunità locale, purtroppo spesso dimenticata, che racconta le proprie storie d’emigrazione, i loro problemi di integrazione e le difficoltà con il riconoscimento della cittadinanza di molti, sovente vittime di documenti sbagliati, perduti o incendiati.













Ci si lascia alle spalle queste due giornate dense di incontri, confronti, apprendimento ed emozioni con la consapevolezza che il MAIE in Messico è ormai una realtà riconosciuta, in crescita esponenziale, viva e propositiva”, conclude la nota.