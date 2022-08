Come rigenerare i muscoli dopo l’allenamento

Come fare dunque per rigenerare i muscoli dopo l’allenamento? Basta seguire poche semplici regole

Chi pratica sport sa quanto è importante il recupero muscolare tra una sessione di allenamento e l’altra. Il nostro fisico infatti può mantenere prestazioni di un certo livello solo facendo delle pause.

In caso contrario, la muscolatura e i legamenti saranno più soggetti a dolori e infortuni (e questo non è certamente l’obiettivo di chi si allena!). Come fare dunque per rigenerare i muscoli dopo l’allenamento? Basta seguire poche semplici regole.

Subito dopo l’attività fisica

Quando si conclude un allenamento, è sempre bene fare dello stretching, così da distendere i muscoli e defaticarli dopo tanto sforzo. Può essere inutile inoltre mangiare uno snack dolce o della frutta secca per recuperare energia.

Ricorda inoltre di portare sempre con te acqua e un integratore di sali minerali, perché i crampi spesso vengono per mancanza di idratazione. Dopo può essere inoltre utile fare una sauna: il caldo infatti ha degli effetti benefici sulla muscolatura perché

Rilassa il corpo e la mente

Stimola la rigenerazione dei tessuti

Riduce la sensazione di fatica

Usare olio di CBD contro gli infortuni

Specialmente se sei un atleta professionista, ti sarà capitato qualche volta di farti male. A questo proposito, l’olio di CBD è un ottimo alleato contro piccoli e grandi inconvenienti legati allo sport, come dolori muscolari, infiammazioni o infortuni.