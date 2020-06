L’ATTACCO | Massimo Romagnoli (MdL): “Con Conte l’Italia non ha futuro”

“La Francia investe 18 miliardi sul turismo, l’Italia non è arrivata a tre, il Belgio riduce l’iva per i ristoranti al 6%, il nostro Paese rimane al 22%. Come sarà il destino degli italiani e dell’Italia nei prossimi mesi?”

Il Presidente del Movimento delle Libertà, On. Massimo Romagnoli, da Bruxelles si esprime contro il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e l’attuale maggioranza.

“L’era Conte e’ finita, l’Italia e gli italiani hanno bisogno di un governo nuovo”, dichiara Romagnoli, che spiega: “Conte deve andare via perché non è in grado di affrontare il rilancio dell’economia. In questo momento abbiamo bisogno di leader che pensano all’Italia e al suo futuro. Non abbiamo bisogno di parole, ma di fatti e azioni evidenti”.

Romagnoli boccia il tentativo di Conte di ricompattare la maggioranza per affrontare la crisi economica scatenata dal lockdown e sostiene che un nuovo governo sarebbe la salvezza.

“Dopo l’emergenza sanitaria l’Italia si avvia ad affrontare una catastrofe economica e sociale senza precedenti – sottolinea l’On. Romagnoli – Una situazione drammatica, di fronte alla quale questo governo sta rispondendo in ritardo e con misure insufficienti. Lavoratori ridotti alla fame che ancora aspettano la cassa integrazione, imprenditori a cui sono stati negati i finanziamenti delle banche, commercianti che non hanno avuto la forza di riaprire, centinaia di migliaia di disoccupati in più, lavoratori autonomi che ancora aspettano i bonus dell’Inps, famiglie in difficoltà che ancora non possono chiedere il reddito di emergenza”.

“La Francia investe 18 miliardi sul turismo, l’Italia non è arrivata a tre, il Belgio riduce l’iva per i ristoranti al 6%, il nostro Paese rimane al 22%. Come sarà il destino degli italiani e dell’Italia nei prossimi mesi?”, conclude il presidente MdL.