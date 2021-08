REPUBBLICA DOMINICANA | Confermata la peste suina africana in 11 province

Il ministero dell'Agricoltura domenicano ha affermato che e' stato attivato il protocollo per l'isolamento del virus. Tutti i suini ammalati sono stati soppressi, unica misura sanitaria riconosciuta per fermare l'avanzata della malattia.

La Commissione ufficiale per il controllo e l’eradicazione dei focolai di peste suina africana della Repubblica Dominicana ha riferito questo lunedi’ che la malattia e’ stata rilevata in allevamenti di undici province del paese.

Le autorita’ fitosanitarie hanno indicato che la malattia che colpisce i suini si e’ diffusa per il momento nelle province di Sanchez Ramirez, Santiago, Hermanas Mirabal, La Vega, Montecristi, Elias Pina, San Juan e nel Distretto nazionale.

Il ministero dell’Agricoltura domenicano ha affermato che e’ stato attivato il protocollo per l’isolamento del virus, con il sostegno di organizzazioni internazionali come l’Organizzazione delle Nazioni unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao) o l’Istituto interamericano per la cooperazione per l’Agricoltura (Iica).

Il ministero dell’Agricoltura ha sottolineato inoltre che sta applicando “tutte le raccomandazioni delle organizzazioni internazionali per contenere l’avanzata della malattia” e attuando le norme che “la situazione sanitaria esistente impone”. Tutti i suini ammalati sono stati soppressi, unica misura sanitaria riconosciuta per fermare l’avanzata della malattia.