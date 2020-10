La F1 sbarca in Portogallo, Leclerc: “Pista molto complicata, tante curve cieche”

Per la prima volta nella sua storia la Formula 1 sbarca a Portimao. Anche se non è la prima volta in assoluto in Portogallo: gia’ in passato, infatti, le vetture hanno girato nel paese lusitano visto che proprio la pista dell’Algarve e’ stata utilizzata per i test pre-stagionali nell’inverno 2008-09.

Per la stragrande maggioranza dei piloti si trattera’ di un debutto assoluto in Formula 1 mentre qualcuno di loro, come Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas o Lando Norris, ha gia’ corso su questo tracciato nelle serie minori.

Tra coloro che hanno gia’ sperimentato le curve del tracciato di Portimao c’e’ Charles Leclerc, pilota della Ferrari che vuole tornare sul podio nonostante i precedenti non felicissimi a Portimao: “In passato ho corso qui, ma fu un weekend cosi’ negativo che ricordo a malapena la pista, l’ho rivista al simulatore e ho notato che e’ una pista molto complicata, con tante curve cieche” le parole del monegasco in conferenza stampa che pero’ ha sottolineato la sua voglia di fare bene grazie anche alle novita’ portate in Portogallo dalla Ferrari.

“Con una macchina da Formula 1 sara’ piu’ complicato rispetto alla Formula 3; sara’ una sfida difficile ma non vedo l’ora di guidare” ha concluso il ferrarista.

La stessa situazione che si trovera’ a sperimentare Sebastian Vettel che, a differenza del suo compagno di squadra, non ha mai girato a Portimao. “E’ entusiasmante correre su un circuito nuovo, non ho mai gareggiato in Portogallo nella mia carriera; sono felice di essere qui. Il circuito sembra entusiasmante con tanti cambi di pendenza e curve cieche” ha sottolineato il tedesco.