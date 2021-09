Italiani in Germania, Schirò (Pd): “Complimenti a Garippo per la sua brillante rielezione”

“Formulo a Francescantonio le mie più fervide congratulazioni per l’indiscutibile successo che ha ottenuto e gli invio gli auguri di buon lavoro a beneficio di tutti i suoi amministrati senza alcuna distinzione”

“Fra le buone notizie che aspettavamo dal turno elettorale in Germania, c’era anche quella della riconferma di Francescantonio Garippo a sindaco della città di Kstorf-Sandkamp (Wolfsburg). Ebbene, è puntualmente arrivata. Garippo, che è anche segretario della federazione del PD in Germania, è stato eletto a larga maggioranza dai suoi concittadini e ha contribuito significativamente anche all’avanzamento dell’SPD della sua città”. Lo dichiara in una nota Angela Schirò, deputata Pd eletta nella ripartizione estera Europa.

“Formulo a Francescantonio le mie più fervide congratulazioni per l’indiscutibile successo che ha ottenuto e gli invio gli auguri di buon lavoro a beneficio di tutti i suoi amministrati senza alcuna distinzione. Nello stesso tempo, saluto con vera soddisfazione il contributo che i candidati espressi dalle comunità immigrate hanno dato alla svolta politica che si è determinata in Germania, all’insegna dell’integrazione, di politiche sociali avanzate e attive e di un nuovo europeismo costruito sulla base di una rinnovata collaborazione e solidarietà tra gli stati”, conclude Schirò.