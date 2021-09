LAVORO | Come diventare Personal Trainer, la professione più ricercata del momento

“Un Personal Trainer diventa una figura di riferimento per il proprio cliente e deve quindi essere in grado di dimostrare, e non di mostrare o esibire banalmente, il proprio valore"

Archiviata la stagione estiva, si è aperta quella delle scelte per il futuro e per le prospettive professionali. Uno dei settori che negli ultimi anni si è rivelato molto attrattivo è quello legato al personal training, anche per la sua natura poliedrica, che abbraccia cioè mondi diversi, da quello dello sport a quello della salute e del benessere, da quello dell’alimentazione a quello della prevenzione delle malattie.

Diventare Personal Trainer non è un gioco, bensì è un percorso articolato, impegnativo e richiede un costante aggiornamento: chi vuole diventare un personal trainer con i fiocchi deve aver ben chiaro quale percorso di formazione scegliere, cosa che non è affatto facile.

Già qui insorge la prima criticità, dovuta al fatto che questa professione oggi non è ancora chiaramente regolamentata: ciò porta ad un proliferare di soggetti che si definiscono Personal Trainer ma che non sono veri professionisti. In Italia non esiste un vero e proprio albo professionale legalmente riconosciuto.

Il ruolo di un’istituzione scolastica seria e riconosciuta è dunque fondamentale per avere una preparazione completa, pratica e teorica, frutto di un lungo e progettato percorso di studio in grado di formare una persona capace di comunicare al cliente in modo globale.

“Un Personal Trainer è, appunto, ‘personal’. Questa professione per definizione implica capacità di ascolto e di comprensione dei bisogni, competenze relazionali e comunicative: un Personal Trainer non è solo un tecnico, bensì un essere umano che si mette in gioco con un altro essere umano, controllando tuttavia i criteri di intimità e di amicizia. Dare troppa confidenza, infatti, può portare ad una diminuzione della reverenza e del rispetto dei ruoli”, sottolinea Barbara A. Borelli, general manager di ISSA Europe, una delle scuole più accreditate del settore.