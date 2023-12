Antonio Tajani, ministro degli Esteri, sabato 2 dicembre ha visitato il Museo Interattivo delle Migrazioni, in via Cavour 3, a Belluno.

Dopo il MiM Belluno la visita del Ministro Tajani è continuata nella sala riunioni dell’Associazione Bellunesi nel Mondo, dove ad accoglierlo erano presenti i dirigenti delle Famiglie Ex emigranti, il Direttivo e il Comitato esecutivo Abm, oltre al presidente onorario Gioachino Bratti.

Lo stesso Bratti ha voluto lanciare un appello a Tajani: “Sono davvero onorato per la sua presenza e mi permetto di chiederle di sostenere all’estero lo studio e la diffusione della lingua italiana. E’ un patrimonio inestimabile e solo mantenendo viva la nostra bellissima lingua possiamo continuare a diffondere la millenaria cultura del nostro Paese.

Noi, come Associazione Bellunesi nel Mondo, abbiamo preso a cuore questa ‘battaglia’ e mi auguro che ci sia sempre il sostegno del Ministero degli Esteri e del Ministero della Cultura”.

Un sostegno confermato proprio da Tajani: “Non posso che confermare il mio impegno per sostenere non solo gli Istituti italiani di cultura presenti all’estero, ma anche le molteplici scuole che sono operative e le stesse borse di studio che offriamo a quanti vogliono apprendere la nostra lingua venendo a frequentare gli studi in Italia”.

A intervenire anche la vice presidente dell’Associaione Patrizia Burigo, che ha voluto informare il Ministro delle numerose scuole che vengono in visita al Museo interattivo delle Migrazioni di Belluno e delle stesse lezioni che l’Abm organizza direttamente negli Istituti scolastici del territorio.