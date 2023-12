Federica Onori, deputata del Movimento 5 Stelle eletta nella ripartizione estera Europa, capogruppo M5S nella commissione Esteri di Montecitorio, lunedì 4 dicembre ha preso parte, a Berna, ad un incontro presieduto dall’Ambasciatore d’Italia in Svizzera Gian Lorenzo Cornado, con i Capi degli Uffici consolari e i rappresentanti eletti della Comunità italiana in Svizzera.

“L’Ambasciatore Cornado – riferisce Onori in una nota – ha assicurato la massima collaborazione dell’Ambasciata e dei Consolati per garantire un efficace intervento su tutti i temi di maggior rilievo per la comunità dei nostri connazionali”.

“Nel corso dell’incontro si è parlato dei servizi consolari e dei corsi di lingua e cultura italiana in Svizzera. Sono due temi che il M5S porta avanti da inizio legislatura con convinzione e impegno”.

“L’incontro – conclude la deputata – è stato molto utile, in particolare per approfondire alcuni aspetti di dettaglio legati a questi due temi importanti”.