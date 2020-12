Italiani all’estero, rimandata a gennaio per inderogabili impegni istituzionali la missione in Brasile del Sottosegretario Merlo

Sospesa all’ultimo momento la missione in Brasile del Sottosegretario agli Esteri Sen. Ricardo Merlo; il senatore sarebbe dovuto salire proprio questa mattina su un volo diretto in Sud America via Madrid, per inaugurare la nuova sede consolare a Vitoria, nello Stato di Espirito Santo. Ma ha dovuto rinunciare, trattenuto a Roma da inderogabili impegni istituzionali.

La nuova sede a Vitoria, in ogni caso, è già attiva da settimane e sta offrendo regolarmente i servizi ai connazionali. L’inaugurazione, per ora, è saltata. Non cancellata, solo rimandata. Infatti, la missione è stata posticipata al 25 gennaio 2021.