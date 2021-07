Italiani all’estero, Merlo e Borghese (MAIE) ricevono in Senato i Consoli Brook (Rosario) e Vaira (Mendoza)

Con i diplomatici il Sen. Merlo ha trattato temi di interesse per le rispettive comunità italiane in Argentina. Tra questi, le elezioni dei Comites

Ricardo Merlo, senatore e presidente del MAIE – Movimento Associativo Italiani all’Estero, ha ricevuto oggi nei suoi uffici in Senato il Console Martin Brook, del Consolato italiano di Rosario, e il Console Piero Vaira, Consolato italiano a Mendoza. Presente anche l’On. Mario Borghese, vicepresidente MAIE.

Con i diplomatici il Sen. Merlo ha trattato temi di interesse per le rispettive comunità italiane in Argentina, tra cui il lavoro portato avanti dalla rete consolare a favore dei connazionali e l’accensione della macchina organizzativa in vista delle elezioni dei Comites.

“E’ necessario mettere in campo ogni sforzo possibile per garantire ai nostri compatrioti di poter esprimere il proprio voto”, ha sottolineato il presidente del MAIE.

Brook e Vaira hanno assicurato il massimo impegno, loro e di tutto il personale delle due sedi, per organizzarsi nel miglior modo possibile in occasione dell’appuntamento elettorale.