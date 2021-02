Italiani all’estero, la foto che l’Ambasciatore Silvio Mignano pubblica su Facebook: nudo e coi guantoni

Silvio Mignano, Ambasciatore d’Italia in Svizzera, oltre ad essere un diplomatico è anche un poeta e un pugile. Proprio così. La segnalazione è arrivata alla redazione di Italiachiamaitalia.it (vieni a trovarci anche su Instagram @italiachitalia) da parte di Gerardo Petta, consigliere del Comites di Zurigo.

“Gentile Redazione – ci scrive Petta -, Vi invio la foto apparsa sul profilo Facebook dell’Ambasciatore italiano in Svizzera, Silvio Mignano, coi guantoni da pugile e il petto peloso”.

“Osservo, per parte mia, che si tratta probabilmente del primo pugile al mondo che è contemporaneamente un poeta (essendo, infatti, autore di alcuni volumi di poesie) e un ambasciatore. Non mi permetto di esprimere alcun commento sulla suddetta foto, se sia o meno consona a un Capo Missione, ma S.E. andrebbe segnalata per il Guinnes dei primati”, conclude Petta, non senza un briciolo di ironia.