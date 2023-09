Giovedì 28 settembre il presidente del MAIE, Sen. Ricardo Merlo, ha tenuto un incontro di lavoro con il Capogruppo di “Noi moderati-MAIE” Maurizio Lupi e il Sottosegretario agli Esteri con delega agli italiani nel mondo Giorgio Silli. Sul tavolo le questioni che più da vicino riguardano gli italiani all’estero e il Sistema Italia oltre confine.

“Abbiamo analizzato soprattutto il tema dei servizi consolari”, fa sapere il presidente Merlo, “anche per quanto riguarda i milioni di italiani che vivono in Europa e che, a proposito di servizi, soffrono problemi simili a quelli che vivono in America Latina e Nord America. Come MAIE – fa sapere il conclusione Merlo – abbiamo fatto una proposta che illustrerò a breve sui miei profili social”.