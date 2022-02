Italiani all’estero e turismo delle radici, Vignali (Farnesina): “La ricchezza dell’Italia è data dai borghi”

Luigi Maria Vignali, direttore generale per gli Italiani all’Estero alla Farnesina, intervenuto in occasione della firma dell’accordo tra il Ministero degli Affari Esteri ed il Ministero della Cultura per l’attuazione del Progetto PNRR sul turismo delle radici, ha dichiarato: “Nel quadro del Pnrr la collaborazione tra il ministero degli Affari Esteri ed il Ministero della Cultura consentirà di lanciare in maniera ordinata, e sistematica, il programma del turismo delle radici. Questo momento non è un punto di partenza, ma il proseguimento di un progetto che il Ministero segue già da tre anni”.

“La ricchezza del nostro paese – ha osservato Vignali – è data dai borghi. Dobbiamo aiutare i nostri connazionali all’estero e i loro discendenti a riscoprire questo patrimonio, composto sia da eccellenze architettoniche e gastronomiche”.

Vignali ha sottolineato l’importanza di un turismo diverso: “Chi riscopre questi posti tende a tornarci, creando un turismo diffuso e non episodico”, ha concluso.