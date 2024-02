Il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero, si legge in una nota, “si stringe attorno alla famiglia del Consigliere Ricardo Merlo, già sottosegretario di Stato per l’emigrazione italiana, per la perdita della madre, signora Rosita, venuta meno agli affetti dei suoi cari ed esprime loro le più sentite condoglianze”.

“La terra le sia amica e l’accolga con la stessa benevolenza e leggerezza con le quali ha regalato se stessa ai suoi cari. Riposa in pace”.